Ассоциация туроператоров выяснила, как протесты в Стамбуле могут сказаться на отдыхе

Въезд и выезд из Стамбула
Ограничения транспортной доступности Стамбула, как утверждается, не влияют на туристов. На въезде в город действительно могут быть организованы проверки для отдельных транспортных средств и больших групп, но прибыть в город и покинуть его можно свободно.
Выбор места проживания
Отели лучше выбирать на некотором удалении от центральных площадей города, улицы Истикляль и центральных улиц районов Султанахмет, Баязет, Лалели и Аксарай, которые иногда перекрывают.
Планирование досуга и логистика
Туристы могут столкнуться с увеличенным временем ожидания трансфера из-за перекрытий и такие же проблемы могут быть и с общественным транспортом: могут быть закрыты ближайшие к местам проведения протестных акций станции метро. Отдыхающим советуют избегать скоплений людей, следовать указаниям туроператоров и держаться в стороне от районов возле муниципальных зданий.
Обстановка на улицах
Глава комитета по въездному туризму Ассоциации туристических агентств Турции (TŰRSAB) Орхан Санджар заверил, что «протесты в основном проходят в демократичной атмосфере, носят мирный характер и не представляют серьезной угрозы для туристов», а в городе нет «насилия и актов вандализма».
Что нужно знать о протестах
Вчера пошел пятый день массовых уличных акций протеста в Стамбуле (и других крупных городах Турции), начавшихся после задержания и ареста основного политического соперника действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана — экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В воскресенье уже не в первый раз протестующие сталкивались с полицейскими на улицах, и последние пускали в ход дубинки, резиновые пули, водометы и газ для разгона демонстрантов. Имамоглу из тюрьмы призвал сторонников не прекращать протесты и выходить на улицу, а мэр Анкары предложил провести досрочные выборы президента страны.
Между тем российские туроператоры фиксируют небольшое замедление спроса на Стамбул — примерно на 5−10% по сравнению с прошлым годом. Если протесты останутся мирными, серьезных последствий для отрасли не ожидается, но в отрасли опасаются, что если ситуация станет более напряженной, то стоит ожидать дальнейшего замедления продаж.