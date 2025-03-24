Ассоциация туроператоров выяснила, как протесты в Стамбуле могут сказаться на отдыхе

Вчера пошел пятый день массовых уличных акций протеста в Стамбуле (и других крупных городах Турции), начавшихся после задержания и ареста основного политического соперника действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана — экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу. В воскресенье уже не в первый раз протестующие сталкивались с полицейскими на улицах, и последние пускали в ход дубинки, резиновые пули, водометы и газ для разгона демонстрантов. Имамоглу из тюрьмы призвал сторонников не прекращать протесты и выходить на улицу, а мэр Анкары предложил провести досрочные выборы президента страны.