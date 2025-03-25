Bloomberg: Россия и США хотят «финляндизировать» мир

Термин «финляндизация», согласно статье, был введен западногерманскими учеными во время холодной войны. В нем упоминался опыт борьбы Финляндии с Советским Союзом: первый раз во время зимней войны 1939 года, второй — в качестве союзника нацистской Германии в период с 1941 по 1944 год. В результате жестокого перемирия Финляндия уступила Москве около 10% своей территории и согласилась переселить проживающих там этнических финнов, но при этом осталась независимой нацией.
Финляндизация была свернута только после окончания холодной войны: в 1995 году Финляндия вступила в Европейский союз, а в 2023 году — в НАТО. И сегодня Финляндия считается «самой счастливой» страной в мире.
В широком смысле слова этот термин обычно означает вынужденный нейтралитет. Россия с 2022 года, по мнению Клута, пытается «финляндизировать» Украину: Москва требует, чтобы Украина была нейтральной демилитаризованной страной и забыла о членстве в НАТО. И Трамп может помочь Путину в достижении этой цели.
Американский президент давно презирает НАТО, ставит под сомнение положение о взаимной обороне, лежащее в основе альянса, и подрывает его сдерживающий эффект в отношении России. Он пренебрежительно относится к некоторым союзникам, включая Данию, на чью территорию — Гренландию — он претендует. Трамп, по мнению Клута, запугивал Владимира Зеленского в Овальном кабинете и, похоже, беспечно относится к перемирию, которое было бы равносильно капитуляции Украины.
Байден понимал ценность альянсов и международного порядка, Трамп — нет. По мнению автора, 46-й президент США был плохим коммуникатором, но хорошим геополитическим стратегом, тогда как 47-й президент — его полная противоположность.