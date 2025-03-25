Bloomberg: Россия и США хотят «финляндизировать» мир

Термин «финляндизация», согласно статье, был введен западногерманскими учеными во время холодной войны. В нем упоминался опыт борьбы Финляндии с Советским Союзом: первый раз во время зимней войны 1939 года, второй — в качестве союзника нацистской Германии в период с 1941 по 1944 год. В результате жестокого перемирия Финляндия уступила Москве около 10% своей территории и согласилась переселить проживающих там этнических финнов, но при этом осталась независимой нацией.