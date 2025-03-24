Депутат заявил о планах ввести в Молдавии цензуру в интернете

КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Власти Молдавии намерены перед парламентскими выборами ввести цензуру в интернете, заявил депутат парламента от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
"Правительство планирует ввести тотальную цензуру в интернете.
Официальный документ, разработанный властями, предусматривает, что сайты могут быть заблокированы всего за 24 часа без решения суда", — написал Цырдя в своем Telegram-канале.
Он отметил, что официально проект направлен на предотвращение преступлений, однако есть риск, что приведет к подавлению свободы слова.
«Согласно новым инструкциям, Служба информации и безопасности и МВД смогут издавать приказы о блокировке, а интернет-провайдеры будут обязаны немедленно их исполнять! Эта инициатива появляется аккурат перед выборами и может привести к блокировке сотни аккаунтов в YouTube, TikTok и Telegram. Практически состоится тотальная зачистка интернета», — подчеркивает Цырдя.
В 2023 году в Молдавии без судебных решений были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности. Несмотря на отмену режима чрезвычайного положения в декабре 2023 года, запрет на деятельность этих СМИ остался в силе. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.