Эрдоган возложил ответственность за протесты в Турции на оппозицию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ответственность за ранения полицейских и за ущерб, нанесенный в ходе акций протеста в Стамбуле, лежит на лидере и сторонниках оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). Об этом турецкий лидер сказал в обращении к нации, которое озвучил после заседания в правительства Анкаре.