Эрдоган заявил, что протесты в Турции переросли в «волну насилия»

«Я уже несколько раз призывал вас прекратить нарушать покой наших граждан провокациями, — сказал господин Эрдоган в обращении (цитата по ТАСС.— Если у вас хватит смелости, отчитайтесь за коррупцию, воровство, полученные взятки, совершенные нарушения. Если вы ручаетесь за обвинения в текущем расследовании и за арестованных людей, выйдите и скажите об этом открыто. Если вы не намерены этого делать, не играйте на нервах народа». «Не натравливайте на нашу полицию маргинальные левые организации, чьи лозунги и менталитет вы взяли на вооружение», — призвал президент.