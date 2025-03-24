Последние зарубежные новости за 24 марта 2025 года: свежие события текущего дня

После возвращения Трампа в Белый дом в ряде стран, включая Германию, Польшу, Южную Корею и Японию, рассматривают возможность создания собственного ядерного оружия. Эксперты опасаются, что если ДНЯО рухнет, число ядерных держав может вырасти до 25.