Последние зарубежные новости за 24 марта 2025 года: свежие события текущего дня

FT: союзники США задумались о собственном ядерном оружии
После возвращения Трампа в Белый дом в ряде стран, включая Германию, Польшу, Южную Корею и Японию, рассматривают возможность создания собственного ядерного оружия. Эксперты опасаются, что если ДНЯО рухнет, число ядерных держав может вырасти до 25.
Bloomberg оценил реакцию союзников Турции на арест оппонента Эрдогана
После ареста мэра Стамбула тысячи протестующих вышли на улицы, но западные союзники Турции воздерживаются от жесткой критики Эрдогана. Эксперты считают, что стратегическое значение Турции перевешивает озабоченность состоянием демократии в стране.
WSJ: Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе
Израильские власти планируют масштабное наступление в Газе, надеясь одержать окончательную победу над ХАМАС. По мнению премьера Нетаньяху, поддержка США и ослабление «Хезболлах» создают благоприятные условия.
Times: в Великобритании могут сократить 50 тыс. чиновников
Правительство Стармера может уволить до 50 тыс. чиновников в рамках оптимизации расходов. Первоначально планировалось сократить 10 тыс. сотрудников, но в бюджетном послании 26 марта могут объявить о более радикальных мерах.
WSJ: Тайвань и США смоделировали сценарии блокады острова Китаем
Пентагон, власти Тайваня и эксперты смоделировали возможные сценарии блокады острова Китаем. Варианты включают воздушные атаки, окружение Тайваня, минирование портов и кибератаки.