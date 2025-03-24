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Последние зарубежные новости за 24 марта 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 24 марта 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

FT: союзники США задумались о собственном ядерном оружии

Источник: AP 2024

После возвращения Трампа в Белый дом в ряде стран, включая Германию, Польшу, Южную Корею и Японию, рассматривают возможность создания собственного ядерного оружия. Эксперты опасаются, что если ДНЯО рухнет, число ядерных держав может вырасти до 25.

Bloomberg оценил реакцию союзников Турции на арест оппонента Эрдогана

Источник: AP 2024

После ареста мэра Стамбула тысячи протестующих вышли на улицы, но западные союзники Турции воздерживаются от жесткой критики Эрдогана. Эксперты считают, что стратегическое значение Турции перевешивает озабоченность состоянием демократии в стране.

WSJ: Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе

Источник: AP 2024

Израильские власти планируют масштабное наступление в Газе, надеясь одержать окончательную победу над ХАМАС. По мнению премьера Нетаньяху, поддержка США и ослабление «Хезболлах» создают благоприятные условия.

Times: в Великобритании могут сократить 50 тыс. чиновников

Источник: AP 2024

Правительство Стармера может уволить до 50 тыс. чиновников в рамках оптимизации расходов. Первоначально планировалось сократить 10 тыс. сотрудников, но в бюджетном послании 26 марта могут объявить о более радикальных мерах.

WSJ: Тайвань и США смоделировали сценарии блокады острова Китаем

Источник: AP 2024

Пентагон, власти Тайваня и эксперты смоделировали возможные сценарии блокады острова Китаем. Варианты включают воздушные атаки, окружение Тайваня, минирование портов и кибератаки.