С апреля субсидированных авиабилетов для калининградцев станет больше — Беспрозванных

«Вижу, что в продаже заканчиваются льготные билеты, — отметил губернатор. — Вместе с федеральным центром для сохранения бесперебойности работы программы продумали дополнительные меры финансовой поддержки компаний. В первые недели апреля обеспечим доступ к большему количеству билетов. По субсидированным перевозкам грузов. Все решения по укреплению транспортной связи области с остальной частью страны и обеспечением стабильных поставок грузов и товаров приняты. 41 перевозчик сегодня подключён к льготным перевозкам грузов. Работаем».