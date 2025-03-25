С апреля субсидированных авиабилетов для калининградцев станет больше — Беспрозванных

Калининградский губернатор Алексей Беспрозванных обсудил с вице-премьером правительства РФ Виталием Савельевым вопросы транспортной доступности региона. Об этом в понедельник, 24 марта, глава области сообщил в своём телеграм-канале.
По словам Беспрозванных, наличие льготных авиабилетов для калининградцев и субсидирование морских перевозок — это одно из ключевых поручений президента России по повышению уровня жизни в регионе.
«Вижу, что в продаже заканчиваются льготные билеты, — отметил губернатор. — Вместе с федеральным центром для сохранения бесперебойности работы программы продумали дополнительные меры финансовой поддержки компаний. В первые недели апреля обеспечим доступ к большему количеству билетов. По субсидированным перевозкам грузов. Все решения по укреплению транспортной связи области с остальной частью страны и обеспечением стабильных поставок грузов и товаров приняты. 41 перевозчик сегодня подключён к льготным перевозкам грузов. Работаем».
Алексей Беспрозванных выразил благодарность правительству России и Виталию Савельеву «за готовность оказывать поддержку региону в решении этих задач».
Минтранс России объявил конкурсные торги по выбору перевозчиков, которые будут продавать субсидированные авиабилеты в Калининград.