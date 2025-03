Трамп объявил о согласовании с Украиной сделки по редкоземельным металлам

Financial Times писала, что США могут быть заинтересованы в этой станции в рамках ресурсной сделки для стимулирования добычи украинских редкоземельных металлов и других ископаемых. Опрошенные The New York Times эксперты скептически отнеслись к идее о передаче ЗАЭС под контроль США, подчеркивая, что такие объекты не могут приватизированы по украинскому законодательству.