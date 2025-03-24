Трамп объявил о согласовании с Украиной сделки по редкоземельным металлам

США и Украина договорились по сделке о редкоземельных металлах, скоро соглашение будет подписано, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.
«Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, владении электростанциями. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам… потому что у нас есть опыт», — сказал он.
Накануне в Эр-Рияде представители Киева и Вашингтона обсудили предложения по защите энергообъектов и критической инфраструктуры. На момент публикации материала там более десяти часов продолжаются переговоры российской и американской сторон.
Президент США предложил Киеву помощь в управлении АЭС в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским 19 марта. В Белом доме отметили, что владение ими американской стороной «было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры». Зеленский уточнил, что речь шла о судьбе Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Financial Times писала, что США могут быть заинтересованы в этой станции в рамках ресурсной сделки для стимулирования добычи украинских редкоземельных металлов и других ископаемых. Опрошенные The New York Times эксперты скептически отнеслись к идее о передаче ЗАЭС под контроль США, подчеркивая, что такие объекты не могут приватизированы по украинскому законодательству.
Запорожская АЭС находится в Энергодаре Запорожской области, которая вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Президент Владимир Путин передал станцию в федеральную собственность. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в атаках на ЗАЭС, все ее реакторы находятся в режиме холодного останова.
Украинская сторона выражала намерение вернуть ЗАЭС под свой контроль. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что не видит смысла в совместном управлении станцией Москвой и Киевом.