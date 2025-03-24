Вэнс не ответил на приглашение посетить Украину, пишет Times

Как сообщает журнал, во время одного из недавних телефонных разговоров Владимир Зеленский заявлял, что Вэнса все еще ждут на Украине.
«Вице-президент не ответил», — говорится в материале журнала.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Во время перепалки Зеленский нахамил Вэнсу и в частности заявил, что тот не был на Украине и не видит, что там происходит, поэтому якобы не может говорить о проблемах Киева.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.