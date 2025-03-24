Минобороны сообщило об атаках ВСУ на российскую газовую инфраструктуру

Минобороны РФ обвинило Украину в продолжении атак на объекты энергетического сектора России. В ночь на 24 марта беспилотник попытался ударить по нефтяной станции «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп. В Москве заявляют, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования.