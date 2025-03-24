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Карасин: переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются

Возглавляющий делегацию РФ на переговорах с США в Эр-Рияде председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что встреча близка к завершению. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры завершаются», — цитирует агентство Карасина.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стартовали сегодня, 24 марта, утром. Они продолжаются уже около десяти часов. Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.