Трамп о сделке США и Украины, линиях разграничения и украинских АЭС. Главное

Дональд Трамп
- США и Украина почти согласовали сделку по редкоземельным металлам, скоро состоится подписание.
- На переговорах в Эр-Рияде обсуждаются вопросы территорий, энергетики, возможные линии разграничения и контроль над Запорожской АЭС.
- США обсуждают с Украиной возможность владения американскими компаниями украинскими АЭС.
Марко Рубио
- Конфликт нельзя разрешить военным путем, он должен быть завершен путем переговоров.
- Пока мы говорим, наши команды в Саудовской Аравии проводят встречи с русскими и украинцами в надежде добиться прогресса в достижении результата, который мы все хотим видеть.