Трамп о сделке США и Украины, линиях разграничения и украинских АЭС. Главное

Президент США после заседания кабинета министров ответил на вопросы журналистов о продвижении сделки по редкоземельным металлам с Украиной и темах переговоров в Эр-Рияде. А на заседании кабинета госсекретарь США заявил о невозможности разрешить украинский конфликт военным путем. Главные заявления — в подборке «Ъ».