Журналист случайно попал в закрытый чат для обсуждения ударов США

«Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Я просто ненавижу снова спасать Европу», — написал в чате Джей Ди Вэнс (США настаивают, что действия хуситов вредят в большей степени Европе). The Atlantic отмечает, что Вэнс публично не отходит от позиций Трампа, но в переписке усомнился в осведомленности президента: «Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его нынешней политике в отношении Европы. Еще есть риск умеренного или сильного скачка цен на нефть. Я готов поддержать консенсус команды и оставить эти опасения при себе. Но есть веские аргументы в пользу того, чтобы отложить это на месяц».