Массовые протесты в Турции после задержания Экрема Имамоглу: ситуация на 24 марта 2025 года

Эрдоган заявил, что протесты в Турции переросли в «волну насилия»
Президент Турции заявил, что протесты в Стамбуле стали волной насилия и призвал оппозицию прекратить нарушения порядка. Он обвинил ее в провокациях и предложил ответить за коррупцию, воровство и полученные взятки.
Эрдоган возложил ответственность за протесты в Турции на оппозицию
Эрдоган заявил, что ответственность за ранения полицейских и ущерб, причиненный в ходе протестов в Стамбуле, лежит на лидере и сторонниках оппозиционной Республиканской народной партии. Он отметил, что из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов за эти дни пострадали 123 полицейских.
Турецкие власти опровергли вход участников протеста в резиденцию Эрдогана
Администрация президента Турции опровергла информацию о проникновении демонстрантов в президентский комплекс в Анкаре. В заявлении было указано, что израильские пропагандистские каналы распространили ложные фотографии протестов в другом районе города, не связанном с резиденцией.
Ассоциация туроператоров выяснила, как протесты в Стамбуле могут сказаться на отдыхе
Протесты в Стамбуле не представляют серьезной угрозы для туристов, однако рекомендуется выбирать отели подальше от центральных площадей и районов с протестными акциями. Транспортные ограничения в городе не затрудняют въезд и выезд, но могут вызвать проблемы с трансферами и общественным транспортом.