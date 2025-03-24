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Массовые протесты в Турции после задержания Экрема Имамоглу: ситуация на 24 марта 2025 года

В Турции начались протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в терроризме и коррупции. Более 1 млн человек вышли на улицы Стамбула. Узнайте, что происходит в Турции 24 марта 2025 года в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Эрдоган заявил, что протесты в Турции переросли в «волну насилия»

Источник: AP 2024

Президент Турции заявил, что протесты в Стамбуле стали волной насилия и призвал оппозицию прекратить нарушения порядка. Он обвинил ее в провокациях и предложил ответить за коррупцию, воровство и полученные взятки.

Эрдоган возложил ответственность за протесты в Турции на оппозицию

Источник: Reuters

Эрдоган заявил, что ответственность за ранения полицейских и ущерб, причиненный в ходе протестов в Стамбуле, лежит на лидере и сторонниках оппозиционной Республиканской народной партии. Он отметил, что из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов за эти дни пострадали 123 полицейских.

Турецкие власти опровергли вход участников протеста в резиденцию Эрдогана

Источник: AP 2024

Администрация президента Турции опровергла информацию о проникновении демонстрантов в президентский комплекс в Анкаре. В заявлении было указано, что израильские пропагандистские каналы распространили ложные фотографии протестов в другом районе города, не связанном с резиденцией.

Ассоциация туроператоров выяснила, как протесты в Стамбуле могут сказаться на отдыхе

Протесты в Стамбуле не представляют серьезной угрозы для туристов, однако рекомендуется выбирать отели подальше от центральных площадей и районов с протестными акциями. Транспортные ограничения в городе не затрудняют въезд и выезд, но могут вызвать проблемы с трансферами и общественным транспортом.