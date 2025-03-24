Массовые протесты в Турции после задержания Экрема Имамоглу: ситуация на 24 марта 2025 года

Протесты в Стамбуле не представляют серьезной угрозы для туристов, однако рекомендуется выбирать отели подальше от центральных площадей и районов с протестными акциями. Транспортные ограничения в городе не затрудняют въезд и выезд, но могут вызвать проблемы с трансферами и общественным транспортом.