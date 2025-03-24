В зоне СВО погиб 28-летний корреспондент «Известий» Александр Федорчак

24 марта в зоне военных действий погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО. СК возбудил уголовное дело.
Трое сотрудников российских медиа погибли в ЛНР, их смерть подтвердил глава региона Леонид Пасечник. Он рассказал, что в поселке Михайловка при обстреле погибли шестеро, в том числе журналист МИЦ «Известия» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
«Пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения. Парень оперативно доставлен в одно из медучреждений, где ему оказывается вся необходимая помощь», — добавил Пасечник.
Телеканал «Звезда» заявил, что сотрудники СМИ скончались после «прицельного удара двумя ракетами HIMARS» по машине, в которой находились журналисты.
СК возбудил уголовное дело после гибели журналистов.
«В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка Михайловка Луганской Народной Республики погиб журналист МИЦ “Известия”, три сотрудника съемочной группы телеканала “Звезда”, а также иные гражданские лица. В числе пострадавших есть несовершеннолетний», — сообщает ведомство.
Дело завели по статьям об убийстве, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов; умышленном уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 105, ст. 144, ст. 167 УК).
Согласно сообщению в официальном Telegram-канале «Известий», Федорчак умер в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Журналист работал в зоне спецоперации с 2022 года. Его последний репортаж об обстановке на Купянском направлении в Харьковской области вышел в эфир 23 марта.
Гибель коллеги прокомментировал корреспондент «Известий» Денис Кулага:
«Первое, о чем он беспокоился — это не помешать своими съемками нашей команде. Погиб молодой, перспективный и жизнерадостный журналист. Погиб внимательный и чуткий друг».
Несколько дней назад, 19 марта, Федорчак в соцсетях писал, что находится в районе Красного Лимана.
«Мы пока вернулись на Красно-Лиманское направление. Фронт активен тут с двух сторон и стало, вроде как, опаснее! Но наступление идет! Маленький ролик! Не последний!» — написал он под опубликованным видео.
Александру Федорчаку было 28 лет. На его странице в соцсети «ВКонтакте» указано, что с 2022 по 2023 год он работал спецкором на телеканале «Звезда», а до этого четыре года занимал должность редактора на «Крым 24». В «Известиях» Федорчак работал с 2024 года. Согласно данным его профиля, Федорчук родился в Феодосии. В 2018 году окончил факультет славянской филологии и журналистики
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство станет добиваться реакции ОБСЕ и ЮНЕСКО на гибель российского журналиста Александра Федорчака в результате действий ВСУ.
В офисе генсека ООН, комментируя гибель журналиста «Известий», заявили, что организация выступает против убийства сотрудников СМИ и хочет их тщательного расследования. В постпредстве РФ сообщили, что Москва поднимет на ближайшем заседании по Украине в СБ ООН вопрос гибели российских журналистов из-за атак ВСУ.
Журналисты в зоне СВО.
Это уже не первый случай гибели российских журналистов в зоне военной операции. В начале января в результате атаки дрона на трассе Донецк — Горловка погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. В той же машине находились журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Они получили ранения и были доставлены в больницу.
19 апреля 2024 года газета «Известия» сообщила о гибели своего военного корреспондента Семена Еремина в зоне СВО. По информации оперативных служб ДНР, журналист погиб под Угледаром. Еремин освещал события спецоперации с февраля 2022 года и был посмертно удостоен ордена Мужества.
В Угледаре 6 июня 2024 года в результате удара украинского беспилотника погиб военный фотокорреспондент российского портала News.ru Никита Цицаги. Спустя неделю в Никитовском районе Горловки в ДНР корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин получили тяжелые ранения во время обстрела со стороны ВСУ. Оба журналиста, а также сопровождавший их офицер пострадали от минно-взрывных травм. В тот же вечер Кожин скончался от полученных ранений.