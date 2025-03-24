В зоне СВО погиб 28-летний корреспондент «Известий» Александр Федорчак

Александру Федорчаку было 28 лет. На его странице в соцсети «ВКонтакте» указано, что с 2022 по 2023 год он работал спецкором на телеканале «Звезда», а до этого четыре года занимал должность редактора на «Крым 24». В «Известиях» Федорчак работал с 2024 года. Согласно данным его профиля, Федорчук родился в Феодосии. В 2018 году окончил факультет славянской филологии и журналистики

