Переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов

По словам представителя МИД России Марии Захаровой по итогам переговоров не стоит ждать прорывов, поскольку работа идет по ряду направлений. Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко также выразил мнение, что на подобные переговоры может уйти не один месяц.