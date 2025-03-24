Трамп заявил, что Гренландия «будет чем-то в будущем» США

«И я думаю, что Гренландия будет чем-то, что может быть в нашем будущем. Полагаю, это важно. Это важно с точки зрения международной безопасности. Если вы посмотрите на корабли вокруг Гренландии, у вас [там] есть Россия, у вас есть Китай, у вас есть много разных людей и много разных мест, и это не может продолжаться так, как сейчас. Так продолжаться не может. Я сделаю заявление: этого не будет», — резюмировал Трамп.