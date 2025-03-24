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Россия поднимет в СБ ООН вопрос о гибели журналистов в результате атак ВСУ

Представители российского постпредства подтвердили намерение вынести этот вопрос на обсуждение в рамках ближайшего заседания.

Источник: Аргументы и факты

Российские дипломаты намерены затронуть тему гибели и ранения журналистов российских изданий в результате атак Вооруженных сил Украины на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

Трагические события стали известны ранее в понедельник: издание «Известия» сообщило о гибели своего журналиста Александра Федорчака, телеканал «Звезда» — о смерти оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели, а информационное агентство ТАСС — о ранении журналиста Михаила Скуратова.

Представители российского постпредства подтвердили намерение вынести этот вопрос на обсуждение в рамках ближайшего заседания.