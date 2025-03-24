Россия поднимет в СБ ООН вопрос о гибели журналистов в результате атак ВСУ

Трагические события стали известны ранее в понедельник: издание «Известия» сообщило о гибели своего журналиста Александра Федорчака, телеканал «Звезда» — о смерти оператора Андрея Панова и водителя Александра Сиркели, а информационное агентство ТАСС — о ранении журналиста Михаила Скуратова.