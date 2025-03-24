РФ и Белоруссия назвали позором план остановки их членства в немецком фонде

Представители РФ и Белоруссии заявили, что руководство фонда поставило под сомнение дальнейшее участие стран в его дальнейшей деятельности. В заявлении подчеркивается, что фонд считает, что Москва и Минск якобы подвергают опасности реализацию уставных целей фонда «Память, ответственность и будущее», его интересы и репутацию.