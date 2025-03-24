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РФ и Белоруссия назвали позором план остановки их членства в немецком фонде

Белоруссия и РФ осудили соответствующие планы.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Белоруссия назвали позорными планы приостановить их членство в попечительском совете германского фонда «Память, ответственность и будущее», созданного для оказания помощи жертвам нацистских преступлений из государств Центральной и Восточной Европы.

«Решительно осуждаем эти циничные, позорные действия германской стороны, которые являются очередным подтверждением прогрессирующего в политэлитах ФРГ исторического ревизионизма и политизации культуры памяти», — следует из совместного заявления двух стран, распространенного МИД Белоруссии.

Представители РФ и Белоруссии заявили, что руководство фонда поставило под сомнение дальнейшее участие стран в его дальнейшей деятельности. В заявлении подчеркивается, что фонд считает, что Москва и Минск якобы подвергают опасности реализацию уставных целей фонда «Память, ответственность и будущее», его интересы и репутацию.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин назвал позорным решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).