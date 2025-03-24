Российские дипломаты одним словом описали впечатления от переговоров с США

Дипломаты встречались в Эр-Рияде.
После переговоров в Эр-Рияде между делегациями России и США российская сторона осталась в хорошем настроении. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.
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«Хорошее», — ответил источник РИА Новостей, комментируя настроение делегации РФ после завершения 12-часовых переговоров. Встреча двух сторон началась утром и продолжалась весь день.
В переговорах от российской стороны участвовали глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагается, что основной темой обсуждения стала безопасность судоходства в акватории Черного моря, вопрос, который ранее поднимался в телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.