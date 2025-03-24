Трамп: новые пошлины США коснутся автоиндустрии и древесины

В ходе выступления было отмечено, что Hyundai собирается вложить свыше 20 миллиардов долларов в производство на территории США, включая строительство сталелитейного завода в Луизиане с инвестициями в 6 миллиардов долларов. Новые пошлины станут частью экономической политики, направленной на поддержку отечественного производства.