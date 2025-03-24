Трамп: новые пошлины США коснутся автоиндустрии и древесины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни Соединенные Штаты планируют ввести новые пошлины, которые затронут автомобильную промышленность и древесину.
О намерении ввести дополнительные тарифы Трамп заявил в Белом доме на мероприятии, посвященном инвестиционным планам южнокорейской корпорации Hyundai.
В ходе выступления было отмечено, что Hyundai собирается вложить свыше 20 миллиардов долларов в производство на территории США, включая строительство сталелитейного завода в Луизиане с инвестициями в 6 миллиардов долларов. Новые пошлины станут частью экономической политики, направленной на поддержку отечественного производства.
Ранее стало известно, что Россия может войти в число стран, на которые распространятся новые пошлины на импорт, которые США готовятся ввести со 2 апреля.