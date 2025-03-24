В Госдуме подготовили проект о репатриации соотечественников

Госдума рассмотрит законопроект Константина Затулина.
В Госдуму внесли законопроект, направленный на упрощение процесса репатриации российских соотечественников, проживающих за рубежом. Его внес первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«Проектируемый закон определяет процедуру репатриации соотечественников, проживающих за рубежом, а также моряков, задержанных за границей», — передает РИА Новости данные из пояснительной записки. Законопроект также расширяет круг лиц, имеющих право на репатриацию.
Согласно предложенным поправкам, право на возвращение в страну получат не только те, кто имеет предков из России, но и лица, относящиеся к народам, исторически проживающим на территории РФ. Также предусмотрена возможность репатриации для супругов и детей репатриантов.
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