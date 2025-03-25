Россия и США опубликуют совместное заявление по итогам переговоров 25 марта

Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл ключевую тему обсуждения: «Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос “черноморской инициативы” и всех связанных тем с возобновлением этой инициативы, это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд».