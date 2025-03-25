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Мария Захарова: Сергей Лавров расскажет о переговорах в Эр-Рияде 25 марта

Мария Захарова анонсировала выступление Сергея Лаврова по аспектам переговоров в Эр-Рияде.
Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 марта расскажет об аспектах переговоров в Эр-Рияде в телевизионном интервью. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в Telegram-канале.

«О некоторых аспектах этих контактов расскажет завтра Сергей Лавров в интервью Первому каналу», — написала она.

24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Разговор завершился после рекордных 12 часов консультаций. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Американскую — представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Позднее американцы заявили, что «стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня».