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Глава международного комитета Совфеда Карасин был в хорошем настроении после переговоров РФ и США в Эр-Рияде

РИАН: Карасин был в позитивном настроении после переговоров с США в Эр-Рияде.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 24 марта, состоялся очередной раунд российско-американских переговоров по Украине. Встреча прошла в Эр-Рияде. Представители делегаций беседовали около 12 часов. Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин оценил итоги переговорного процесса, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

Члены российской и американской делегаций прерывались всего на несколько часов. Как ранее заявили, общение было разноплановым и затронуло различные аспекты. Встреча не была направлена на конкретный вопрос, обсуждалось множество направлений.

По словам Григория Карасина, состоялось «позитивное» общение. Члены делегации вскоре выступят с докладом перед президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Госдуме назвали основную тему переговоров в Саудовской Аравии. Ей стала безопасность судоходства в Черном море и прекращение огня в акватории, пишет KP.RU.