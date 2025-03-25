Джабаров: Карасин и Беседа доложат Путину затронутые темы на переговорах

Участники российской делегации на переговорах с США в Эр-Рияде, включая Григория Карасина и Сергея Беседу, по возвращении в Москву представят президенту России Владимиру Путину отчет о затронутых темах и примут решение о том, какая информация будет обнародована.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
По его словам, детали обсуждений с американской стороной станут известны только после доклада руководству страны и определения объема информации, предназначенной для широкой общественности. Такое заявление Джабаров сделал в эфире Первого канала.
Напомним, экспертная встреча «технических команд» РФ и США длились более 12 часов. Совместное заявление по итогам встречи будет опубликовано 25 марта.