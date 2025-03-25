В Минске пройдет церемония инаугурации президента

Представители белорусской оппозиции, выехавшей из страны за рубеж после предыдущих президентских выборов в 2020 году и акций протестов несогласных с их итогами, обратили внимание, что инаугурация в 2025 году назначена на день, когда сторонники белорусской оппозиции традиционно отмечают уличными акциями «день воли», приуроченный к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.