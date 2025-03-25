В Минске пройдет церемония инаугурации президента

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Церемония вступления в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, избранного уже в седьмой раз на высший государственный пост на прошедших 26 января выборах, состоится во вторник в Минске.
Ранее ЦИК утвердил итоги январских президентских выборов, в соответствии с которыми Лукашенко набрал рекордные для себя 86,82% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Явка избирателей на выборах в 2025 году составила 85,69%. В 2020 году на выборах президента Лукашенко набрал 80,1% голосов, в 2015 году — 83,47%, в 2010 году — 79,65%, в 2006 году — 83%, в 2001 году — 75,65%, в 1994 году — 80,34% (во втором туре).
Церемония вступления в должность вновь избранного президента Белоруссии начнется в 12.00 (совпадает с мск) 25 марта во Дворце Независимости в Минске, ее покажут в прямом эфире белорусские государственные СМИ.
В начале марта Эйсмонт говорила телеканалу «Беларусь 1», что организаторы думают о том, чтобы привнести в церемонию новые элементы и нюансы, сохранив при этом все основные элементы мероприятия.
Традиционно торжественная церемония начинается с проезда кортежа президента по центру Минска. Ожидается, что кортеж главы государства в сопровождении эскорта из девяти мотоциклистов проедет по проспекту Независимости и проспекту Победителей. Минская милиция уже сообщила о временном перекрытии на этот период движения всех видов транспорта на отдельных участках дорог в центре города.
Среди обязательных элементов церемонии инаугурации — принесение присяги главой государства на специальном издании конституции республики, подписание акта о принесении присяги и получение удостоверения президента из рук главы Центризбиркома. Согласно конституции, президент вступает в должность после принесения присяги следующего текста: «Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности».
Представители белорусской оппозиции, выехавшей из страны за рубеж после предыдущих президентских выборов в 2020 году и акций протестов несогласных с их итогами, обратили внимание, что инаугурация в 2025 году назначена на день, когда сторонники белорусской оппозиции традиционно отмечают уличными акциями «день воли», приуроченный к годовщине провозглашения Белорусской Народной Республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях немецкой оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать.
Пресс-служба Следственного комитета Белоруссии ранее в марте заявила, что имеется информация о планах по проведению за рубежом «сходок» оппозиции, приуроченных к этому дню. Там предупредили, что белорусскими правоохранителями будут проанализированы данные о потенциальных и фактических участниках данных мероприятий с целью идентификации их личностей и дальнейшего привлечения к уголовной ответственности, в том числе с использованием механизма заочного производства. Действиям каждого будет дана принципиальная правовая оценка, заверили в пресс-службе.
Ранее в ведомстве сообщали, что, например, был реализован комплекс следственных действий и процессуальных мероприятий по уголовному делу в отношении участников антибелорусских зарубежных акций и их организаторов, проведенных в день президентских выборов в республике в текущем году. Сообщалось, что порядка 400 человек были признаны подозреваемыми по уголовному делу об антибелорусских уличных акциях за рубежом. Белорусское законодательство позволяет выносить заочные приговоры суда, в том числе принимать решения о конфискации собственности виновных в счет компенсации нанесенного ими ущерба.