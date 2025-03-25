Лавров расскажет об аспектах переговоров РФ и США в телевизионном интервью

Переговоры шли 12 часов. Несколько дней назад помощник президента Юрий Ушаков говорил, что они будут посвящены теме безопасности судоходства в акватории Черного моря. Подчеркивалось, что во время этих переговоров не будут обсуждаться ключевые вопросы украинского урегулирования. Сенатор Владимир Джабаров говорил, что Григорий Карасин и Сергей Беседа доложат о результатах переговоров президенту Владимиру Путину по возвращении в Москву.