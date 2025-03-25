Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины сознательно выслеживают российских журналистов, действуя без учета международных норм.
Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.
По его убеждению, президент Украины Владимир Зеленский мог отдать приказ игнорировать любые правила.
Мирошник отметил, что все больше фактов указывают на умышленный и террористический характер ударов, направленных против журналистов и тех, кто находился рядом с ними.
Ранее стало известно о намернии российских дипломатов затронуть тему гибели и ранения российских журналистов в результате атак Вооруженных сил Украины на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.