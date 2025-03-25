Украинская делегация решила остаться в Эр-Рияде еще на день для встречи с США

По ожиданиям специального посланника Дональда Трампа Стивена Уиткофф, на переговорах США и России должны прийти к прогрессу в вопросах, касаемых ситуации на Черном море. Это относится к прекращению огня в акватории. Важно обезопасить морские судна и, в частности, экипажи от ударов.