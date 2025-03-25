Украинская делегация решила остаться в Эр-Рияде еще на день для встречи с США

В понедельник, 24 марта, состоялся новый раунд переговоров между российскими и американскими представителями. До этого беседа прошла между членами делегаций от Соединенных Штатов и Украины. Вероятно, планируется продолжение встреч в Саудовской Аравии, пишет издание «Общественное».
По имеющимся данным, украинская делегация приняла решение задержаться в Эр-Рияде еще на день. Киевские представители рассчитывают на беседу с американскими политиками.
По ожиданиям специального посланника Дональда Трампа Стивена Уиткофф, на переговорах США и России должны прийти к прогрессу в вопросах, касаемых ситуации на Черном море. Это относится к прекращению огня в акватории. Важно обезопасить морские судна и, в частности, экипажи от ударов.