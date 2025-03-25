Джабаров: Карасин и Беседа доложат Путину затронутые темы в ходе разговора с США

Члены российской делегации Григорий Карасин и Сергей Беседа, участвовавшие в переговорах с американской стороной в Эр-Рияде, представят президенту России Владимиру Путину доклад по обсуждавшимся темам. После этого будет принято решение о том, какая информация подлежит публичному оглашению. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире Первого канала.
«Я думаю, что то, что они обсуждают с американской делегацией, мы узнаем только потом, когда они приедут в Москву, доложат президенту и определят, о чем будет доложено широкому кругу нашей общественности», — рассказал Джабаров.
По его словам, ключевой темой для обсуждения стало перемирие, потенциальное начало мирных переговоров с Украиной. Джабаров также акцентировал на теме возобновления черноморской зерновой инициативы.
Сенатор отметил высокую степень уверенности в том, что российские дипломаты полностью оправдают возложенные на них президентом ожидания, а также выразил пожелание их безопасного возвращения в Россию.
24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Разговор завершился после рекордных 12 часов консультаций.