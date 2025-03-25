Джабаров: Карасин и Беседа доложат Путину затронутые темы в ходе разговора с США

Члены российской делегации Григорий Карасин и Сергей Беседа, участвовавшие в переговорах с американской стороной в Эр-Рияде, представят президенту России Владимиру Путину доклад по обсуждавшимся темам. После этого будет принято решение о том, какая информация подлежит публичному оглашению. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире Первого канала.