МИД: Лавров во вторник расскажет о некоторых аспектах контактов РФ и США

Ранее российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что участники делегации РФ на переговорах с Соединёнными Штатами в Эр-Рияде, включая Карасина и Беседу, по возвращении в Москву представят президенту Российской Федерации Владимиру Путину отчёт о затронутых темах.