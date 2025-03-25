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Настрой делегации из РФ после переговоров с США в Эр-Рияде был хорошим

РИА Новости рассказали о настроении делегации России на переговорах в Эр-Рияде.

Источник: Комсомольская правда

Согласно информации, полученной от компетентного источника, российские переговорщики сохраняют оптимистичную оценку результатов встречи с американскими коллегами. Об этом источник рассказал в диалоге с РИА Новости.

24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Разговор завершился после рекордных 12 часов консультаций. Российскую сторону представляли советник директора ФСБ Сергей Беседа и сенатор Григорий Карасин. Американскую — представитель Госдепа США Майкл Антон и Эндрю Пик из Совета по нацбезопасности. Позднее американцы заявили, что «стороны еще никогда не были так близки к полному прекращению огня».

Позднее переговоры РФ и США в Саудовской Аравии прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он анонсировал, что члены российской делегации переговоров в Эр-Рияде доложат Путину о беседе с американской стороной.