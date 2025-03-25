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Reuters: в США ждут позитивного совместного заявления по итогам переговоров с РФ

Переговоры делегаций из России и США в Саудовской Аравии идут хорошо, в Вашингтоне ждут позитивного совместного заявления. Об этом рассказали источники в Белом доме.

В Вашингтоне ждут положительного заявления.

Переговоры делегаций из России и США в Саудовской Аравии идут хорошо, в Вашингтоне ждут позитивного совместного заявления. Об этом рассказали источники в Белом доме.

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«Переговоры делегаций США с Россией и Украиной в Эр-Рияде идут очень хорошо. Ожидается позитивное заявление», — пишет Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

Совместное заявление по итогам встречи планируют озвучить 25 марта, о чем ранее сообщили дипломаты. Других деталей о переговорах пока что не раскрывают.