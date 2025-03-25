Белый дом положительно оценил переговоры США с Россией и Украиной в Эр-Рияде

За последние несколько дней состоялось две встречи американской делегации с представителями от России и Украины. Сначала Вашингтон побеседовал с Киевом. Вчера вечером, 24 марта, завершились и переговоры российских и американских представителей. Всё это на фоне телефонного звонка президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Белый дом положительно оценил прошедшие в Эр-Рияде встречи, сообщает агентство Reuters.