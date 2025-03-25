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Белый дом положительно оценил переговоры США с Россией и Украиной в Эр-Рияде

Представители Белого дома вскоре сделают заявление об итогах переговоров в Саудовской Аравии.

Источник: Комсомольская правда

За последние несколько дней состоялось две встречи американской делегации с представителями от России и Украины. Сначала Вашингтон побеседовал с Киевом. Вчера вечером, 24 марта, завершились и переговоры российских и американских представителей. Всё это на фоне телефонного звонка президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Белый дом положительно оценил прошедшие в Эр-Рияде встречи, сообщает агентство Reuters.

По данным американских представителей, переговоры США с Россией и Украиной идут очень хорошо. Вскоре состоится позитивное заявление по итогам всех встреч в Саудовской Аравии.

Российско-американские переговоры длились около 12 часов. Подробностей о встрече пока нет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, министр иностранных дел Сергей Лавров 25 марта выступит с заявлением по итогам переговоров.