Reuters узнал о скором «позитивном объявлении» США по итогам переговоров в Эр-Рияде

«Переговоры, организованные техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, идут очень хорошо, и все вовлеченные стороны работали весь день и всю ночь. Мы ожидаем позитивного объявления в ближайшем будущем», — приводит Reuters слова своего источника в Белом доме.