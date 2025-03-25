Reuters узнал о скором «позитивном объявлении» США по итогам переговоров в Эр-Рияде

«Переговоры, организованные техническими группами администрации Трампа в Эр-Рияде, идут очень хорошо, и все вовлеченные стороны работали весь день и всю ночь. Мы ожидаем позитивного объявления в ближайшем будущем», — приводит Reuters слова своего источника в Белом доме.
Переговоры делегаций США и России 24 марта длились 12 часов, переговоры США и Украины — пять. Российская сторона называет их консультациями и подчеркивает, что ключевых вопросов по украинскому урегулированию на них не обсуждалось, официально темой было заявлено возобновление судоходства в Черном море.
Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко говорил, что на переговорах 23 марта они обсуждалось «взаимном прекращении огня». «Мы не будем атаковать их объекты на море и реках, а они не будут атаковать наши», — пояснял Лещенко.