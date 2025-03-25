Киев показал свою террористическую сущность, заявили в МИД

В понедельник «Известия» сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал «Звезда», в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее — и о том, что тяжело ранен и корреспондент «Звезды» Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ.