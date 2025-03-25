Белый дом положительно оценил переговоры делегации США с РФ и Украиной

Переговоры представителей США с делегациями России и Украины в Саудовской Аравии получили положительную оценку со стороны Белого дома.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации.
По информации источника, обсуждения в Эр-Рияде проходят успешно, и в ближайшее время ожидается позитивное заявление по итогам встречи.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров расскажет во вторник о ряде аспектов консультаций Москвы и США в Саудовской Аравии.
Переговоры длились свыше 12 часов. Совместное заявление по итогам встречи будет обнародовано 25 марта.