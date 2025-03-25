Хегсет опроверг информацию об утечке данных по ударам США в Йемене

«Никто не отправлял военных планов, и это все, что я могу сказать по этому поводу», — заявил он в эфире телеканала Fox News в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию о том, что главного редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга случайно включили в групповой чат, где обсуждались удары по хуситам из мятежного движения «Ансар Аллах».
Как говорится в статье Голдберга, 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником «Майк Уолтц» (имя помощника президента США по национальной безопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». По его словам, в ней состояло порядка 18 человек, в том числе пользователь под ником «Джей Ди Вэнс» (имя вице-президента США). В течение нескольких дней в чате велась «увлекательная политическая дискуссия», говорится в статье. Как утверждает редактор, 15 марта пользователь «Пит Хегсет» (имя шефа Пентагона) опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам, в том числе перечислены цели, оружие, а также предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений о бомбардировках в социальных сетях.
Как заявил журналист, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз подтвердил ему подлинность группового чата в Signal. «Судя по всему, это подлинная цепочка сообщений, и мы изучаем вопрос о том, как случайный номер был добавлен в нее», — заявил Хьюз в ответ на запрос Голдберга, его слова приводятся в статье.
15 марта США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение «Ансар Аллах» совершило серию атак на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники. Информация о каких-либо повреждениях корабля в результате ударов не поступала.