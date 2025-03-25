Хегсет опроверг информацию об утечке данных по ударам США в Йемене

Как говорится в статье Голдберга, 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником «Майк Уолтц» (имя помощника президента США по национальной безопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат под названием «Хуситы малая группа». По его словам, в ней состояло порядка 18 человек, в том числе пользователь под ником «Джей Ди Вэнс» (имя вице-президента США). В течение нескольких дней в чате велась «увлекательная политическая дискуссия», говорится в статье. Как утверждает редактор, 15 марта пользователь «Пит Хегсет» (имя шефа Пентагона) опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам, в том числе перечислены цели, оружие, а также предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений о бомбардировках в социальных сетях.