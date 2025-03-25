Журналист из Ирландии Чей Боуз прокомментировал высказывание главы Евродипломатии Каи Каллас о «необходимости» нанесения поражения РФ, он назвал Каллас «самой глупой» в ЕС.
По словам Каллас, «поражение» следует нанести для избежания третьего мирового конфликта.
«Самая глупая в ЕС считает следующее: нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле Чтобы избежать третьей мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе», — написал Боуз.
Заявление обнародовано в соцсети X*.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ не собирается «нападать» на государства Североатлантического альянса, он отметил, что в этом нет никакого смысла.
Путин подчеркнул, что западные политики регулярно запугивают население своих стран мнимой «российской угрозой». Они делают это для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Ранее профессор из Финляндии Туомас Малинен заявил, что соглашение по Украине, достигнутое «за спиной» ЕС, будет являться единственным «действенным механизмом» по урегулированию. Он прокомментировал высказывание Каллас, назвав её «продажной ведьмой».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.