«Самая глупая в ЕС считает следующее: нанести военное поражение континентальной сверхдержаве, обладающей самым большим и совершенным ядерным арсеналом на Земле Чтобы избежать третьей мировой войны. Именно с этим мы и имеем дело в Европе», — написал Боуз.