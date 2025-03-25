Узбекистан активно переходит на «зеленую» экономику

Ташкентский металлургический завод имеет cтатус «зеленого предприятия». Производственные процессы здесь автоматизированы, внедрены передовые технологии, установлены современные фильтры, которые позволяют не превышать допустимые нормы.
Существуют стереотипы, что промышленные предприятия выбрасывают вредные для природы вещества. Но на самом деле такие заводы могут быть экологичными, иметь безотходное производство и не загрязнять окружающую среду.
Владимир Дьяконов, главный инженер:
Мы гордимся тем, что у нас есть полная система циркуляции водных ресурсов. Мы полностью исключаем любые выбросы, которые только могут быть. Все выхлопные газы, которые получаем на нашем предприятии, мы перерабатываем с помощью пыле-газоулавливающих установок. Нами реализовывается программа возобновляемых источников электроэнергии — солнечные батареи. На сегодняшний день подписали соглашение с китайской компанией по постройке электростанции мощностью 2,4 мегаватта.
Развитие таких предприятий — это шаг к устойчивому будущему страны. Банковский сектор Узбекистана активно поддерживает экологические инициативы и адаптируется к принципам ESG — экологической, социальной и корпоративной ответственности.
Одним из примеров является банк TBC Uzbekistan.
Фото: Медиакорпорация Китая.
Ситора Азизова, ESG координатор:
В 2023 году приняли ESG стратегию, в рамках которой мы делаем много проектов, помогающих бережно расходовать ресурсы и снижать негативное влияние на окружающую среду. А еще считаем очень важным делиться этими знаниями с сотрудниками и обществом. Для этого запустили проект ecoedu, куда мы приглашаем экоактивистов, которые рассказывают, как быть более экологичными в повседневной жизни.
Усилия для того, чтобы экологичная деятельность была выгодной, предпринимаются на государственном уровне. Бизнес получает стимулы для внедрения устойчивых решений. Это важный шаг к тому, чтобы экономика развивалась в гармонии с природой.
Вячеслав Ши-сян, представитель Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана:
Для бизнесменов с первого сентября будет внедрена платформа «зеленый предприниматель». Это дает освобождение от экологических проверок на некоторый срок, помощь в оказании выхода на международные рынки. Ну и в целом будут добавляться баллы по устойчивому развитию субъектов предпринимательства. Каждый предприниматель будет контролироваться, какой вклад он внес в озеленение, критерии по внедрению энергосберегающих технологий, капельного орошения, интеграции вокруг своих предприятий зеленых поясов, снижение по выбросам и снижение образования отходов.
В последние годы доля зеленой энергии в Узбекистане увеличилась до 16 процентов, и в этом году планируется повысить этот показатель до 26 процентов. Для этого продолжатся работы по установке солнечных панелей на государственных предприятиях и в домах.
Фото: Медиакорпорация Китая.
Бобир Нурматов, заместитель директора проектного офиса Министерства энергетики Узбекистана:
В сотрудничестве с Китайской Народной Республикой осуществляются крупные проекты в сфере «зеленой» энергетики Узбекистана. В частности, ведется работа над проектами десяти солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,7 гигавата и стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Данные станции нужны в основном для бесперебойной подачи зеленой энергии для населения. Основная цель — это довести для наших граждан чистую и зеленую энергию, чтобы было ярко и светло в каждом регионе, каждой отдаленной точке страны.
Бахтиёр Пулатов, депутат Экологической партии Узбекистана:
Страна активно развивается в сторону экологически чистой экономики. В стране реализуют большие проекты в энергетике, сельском хозяйстве и управлении природными ресурсами. Главные задачи — привлечение инвестиций, обновление технологий и разумное использование природных богатств. Если все пойдет по плану, уже к 2030 году можно ожидать заметных успехов.
Зеленая экономика в Узбекистане набирает обороты. Власти страны делают ставку на возобновляемые источники энергии, экопроекты и устойчивое производство. Бизнесу нужны стимулы и поддержка, а обществу — больше осведомленности. Главное, что тренд на устойчивое развитие в Узбекистане уже стал реальностью.
Фото: Медиакорпорация Китая.