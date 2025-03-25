Узбекистан активно переходит на «зеленую» экономику

В 2023 году приняли ESG стратегию, в рамках которой мы делаем много проектов, помогающих бережно расходовать ресурсы и снижать негативное влияние на окружающую среду. А еще считаем очень важным делиться этими знаниями с сотрудниками и обществом. Для этого запустили проект ecoedu, куда мы приглашаем экоактивистов, которые рассказывают, как быть более экологичными в повседневной жизни.