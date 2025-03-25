Пентагон: чат, в котором оказался журналист, не содержал военных планов

Чат в мессенджере, в который включили редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, не содержал каких-либо военных планов, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Никто не отправлял в сообщениях военные планы», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов в американском штате Гавайи.
Он также назвал Голдберга «лживым и крайне дискредитировавшим» себя журналистом. Кроме того, Хегсет раскритиковал репортажи этого сотрудника Atlantic и обвинил его в распространении недостоверных сведений.
Напомним, ранее Голдберг рассказал, что чиновники из администрации США якобы «случайно» включили его в чат «Хуситы ПК тесная группа», предназначенный для обсуждения ударов по представителям движения «Ансар Алла» в Йемене. Редактор Atlantic утверждал, что в группе присутствовали аккаунты под именами Хегcета, американского вице-президента Джей Ди Вэнса и советника главы Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
Голдберг уточнил, что наблюдал «увлекательную политическую дискуссию» между этими участниками чата. Он также добавил, что пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз якобы подтвердил подлинность указанной группы.