Пентагон: чат, в котором оказался журналист, не содержал военных планов

Напомним, ранее Голдберг рассказал, что чиновники из администрации США якобы «случайно» включили его в чат «Хуситы ПК тесная группа», предназначенный для обсуждения ударов по представителям движения «Ансар Алла» в Йемене. Редактор Atlantic утверждал, что в группе присутствовали аккаунты под именами Хегcета, американского вице-президента Джей Ди Вэнса и советника главы Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.