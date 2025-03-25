Дубинский призвал не допустить к выборам на Украине сторонников конфликта

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский выразил мнение, что команде президента США Дональда Трампа следует принять меры для того, чтобы на выборах в Украине не оказались представители, поддерживающие продолжение конфликта с Россией.
В своем Telegram-канале он заявил, что, если бы он был на месте американских партнеров, то серьезно задумался бы о том, как предотвратить участие в выборах сторонников постоянной войны и реванша.
Дубинский подчеркнул, что у команды Трампа есть уникальная возможность изменить политическую элиту Украины. Он призвал Вашингтон воспользоваться этим шансом для создания условий для долгосрочного мира.
В качестве возможного подхода он предложил сочетание давления и поощрения, отмечая, что такие фигуры, как Залужный, Порошенко, Кличко и Буданов, могут занять определенные должности, если они останутся на своих постах, в противном случае возможны санкции и расследования со стороны ФБР.
Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф сообщил, что на Украине дали согласие на проведение выборов в стране.