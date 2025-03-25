Трутнев обсудил с главами ДФО подготовку к 80-летию Победы

Заместитель председателя правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с главами регионов округа подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Запланировано более 450 мероприятий, включая парады, концерты, выставки и патриотические акции.
«Этот праздник особенный для всей страны. Нет семьи, которой бы не коснулась та война. Сегодня предпринимаются попытки исказить историю, умалить подвиг наших предков. Наша задача — сохранить память о Великой Победе, донести её до подрастающего поколения», — заявил Трутнев.
В Хабаровске пройдет два Парада Победы — 9 мая и 3 сентября. Последний будет посвящен разгрому милитаристской Японии и окончанию Второй мировой войны. В Приморье организуют шествие «Бессмертного полка», праздничный концерт и выставку трофейной техники.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что в регионе запланировано более ста мероприятий, включая ремонт мемориалов, поддержку ветеранов и патриотическое воспитание молодежи. В крае проживает 695 ветеранов войны.
В Приморье каждый из 55 ветеранов получит почетный знак и финансовую помощь. «Мы проводим множество культурных мероприятий. Уже зарегистрировано более 11 тысяч волонтеров Победы, они организовали сотни акций по всему краю», — сообщил губернатор Олег Кожемяко.
В Амурской области 9 мая откроют обновленную площадь Победы в Благовещенске. Там появится бронзовый монумент защитникам Отечества. «Мы стремимся увековечить память о подвигах наших солдат», — подчеркнул глава региона Василий Орлов.
Также обсуждалось создание музея на острове Шумшу, посвященного Курильской десантной операции. «Это была последняя крупная битва СССР против милитаристской Японии. Мы должны сохранить память о героизме наших солдат», — отметил Трутнев.
Подготовка к празднованию продолжается, а главы регионов ДФО подтвердили, что сделают всё возможное для достойного чествования Великой Победы.