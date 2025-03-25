Трутнев обсудил с главами ДФО подготовку к 80-летию Победы

«Этот праздник особенный для всей страны. Нет семьи, которой бы не коснулась та война. Сегодня предпринимаются попытки исказить историю, умалить подвиг наших предков. Наша задача — сохранить память о Великой Победе, донести её до подрастающего поколения», — заявил Трутнев.