Маск о скандале с Signal: никто не дочитывает даже до второй страницы Atlantic

США и Великобритания наносят удары по Йемену при поддержке международной коалиции с 12 января 2024 года. 15 марта 2025 года американские власти объявили о начале военной операции против хуситов — именно к этой операции, как предполагается, и относились обсуждаемые в чате планы. Добавление журналиста в зашифрованную группу произошло за два дня до начала американской кампании.