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Депутат Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей РФ

По его словам, россияне трудятся на благо всей страны, а не на отдельный субъект государства.

Источник: Аргументы и факты

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», предложил внедрить в России Единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать по всей стране, обеспечивая облегченный доступ к социальным льготам.

По его мнению, граждане, трудящиеся на благо всей страны, не должны сталкиваться с проблемами при пересечении административных границ. Миронов подчеркнул, что пенсионеры должны чувствовать себя уверенно и комфортно на всей территории России, а не как «в чужом краю».

Он раскритиковал существующую систему, где социальная карта, выданная в одном регионе, становится недействительной при переходе в другой. Миронов сообщил, что депутаты его партии готовят законопроект, который предложит создание единой системы социальной поддержки для граждан.

Ранее стало известно, что с 1 апреля увеличатся пенсии у двух категорий россиян.