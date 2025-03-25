Депутат Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей РФ

Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду», предложил внедрить в России Единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать по всей стране, обеспечивая облегченный доступ к социальным льготам.
По его мнению, граждане, трудящиеся на благо всей страны, не должны сталкиваться с проблемами при пересечении административных границ. Миронов подчеркнул, что пенсионеры должны чувствовать себя уверенно и комфортно на всей территории России, а не как «в чужом краю».
Он раскритиковал существующую систему, где социальная карта, выданная в одном регионе, становится недействительной при переходе в другой. Миронов сообщил, что депутаты его партии готовят законопроект, который предложит создание единой системы социальной поддержки для граждан.
Ранее стало известно, что с 1 апреля увеличатся пенсии у двух категорий россиян.