Депутат Миронов призвал ввести Единую соцкарту для пенсионеров по всей РФ

По его мнению, граждане, трудящиеся на благо всей страны, не должны сталкиваться с проблемами при пересечении административных границ. Миронов подчеркнул, что пенсионеры должны чувствовать себя уверенно и комфортно на всей территории России, а не как «в чужом краю».