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Украинский депутат Дубинский назвал Залужного «предателем и трусом»

Залужный «поддакивал» Зеленскому ради пиара.

Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил, что экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный «поддакивал» Зеленскому в 2023 году, при этом он понимал, что «контрнаступление» ВСУ обречено на провал.

«Предатель и трус», — написал Дубинский в Telegram.

Он добавил, что после завершения «контрнаступления» Залужный покинул пост главкома Вооружённых сил Украины с помощью «фиктивного заключения» военно-врачебной комиссии. Его признали непригодным к службе.

Депутат Рады добавил, что Залужный «поддакивал» Зеленскому ради пиара.

Ранее политик, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров выразил мнение, что администрация Соединённых Штатов не допустит, чтобы президентом Украины стал экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который в настоящее время занимает пост посла в Британии.