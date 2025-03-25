Правительство РФ объявило о масштабной модернизации пунктов пропуска в Приморье

С 2025 по 2027 год на эти цели планируется выделить 859 миллионов рублей. Средства пойдут на установку инспекционно-досмотровых комплексов, что ускорит процедуру контроля на границе.
В рамках федеральной программы до 2030 года планируется:
реконструировать 87 ключевых пунктов пропуска; увеличить их пропускную способность более чем в два раза; оснастить их современным оборудованием.
Эти меры должны помочь достичь цели, обозначенной в указе президента: к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам должен вырасти в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.
Отметим, в Приморье завершается реконструкция трех пунктов: Пограничного, Краскино и Марково. После модернизации их мощность вырастет в 8 раз — до 900 тысяч автомобилей в год.
Работы идут с 2011 года, но ранее столкнулись с проблемами. Например, на модернизацию Краскино и Пограничного уже потратили 1,5 млрд рублей, но проекты не были завершены. В 2021 году возбудили уголовное дело из-за невыполненных работ по госконтрактам.
После вмешательства Юрия Трутнева и личного поручения Владимира Путина реконструкцию должны завершить в 2025 году. Работы курируют Минтранс России и ФГКУ «Росгранстрой».
Напомним, ранее стало известно, что в Приморье намерены усилить контроль за китайскими автобусами. Как стало известно, водители часто нарушают ПДД и становятся виновниками ДТП.