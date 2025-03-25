Правительство РФ объявило о масштабной модернизации пунктов пропуска в Приморье

Работы идут с 2011 года, но ранее столкнулись с проблемами. Например, на модернизацию Краскино и Пограничного уже потратили 1,5 млрд рублей, но проекты не были завершены. В 2021 году возбудили уголовное дело из-за невыполненных работ по госконтрактам.