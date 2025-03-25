AP: республиканцы потратили на неудачный портрет Трампа тысячи долларов

Представители Республиканской партии Соединённых Штатов собрали свыше десяти тысяч долларов, чтобы заказать портрет Дональда Трампа, вызвавший его недовольство, пишет Associated Press.
Журналисты выяснили, что автором картины является художница Сара Бордман. Портрет был нарисован во время первого президентства Трампа и представлен в 2019 году.
«Республиканцы из Колорадо собрали более десяти тысяч долларов, чтобы заказать картину маслом», — говорится в публикации.
В материале также сказано, что убрать портрет республиканца из Капитолия в Колорадо вызвались демократы.
Напомним, Трамп оказался недоволен своим портретом, выставленным в Капитолии американского штата Колорадо. Он заявил, что изображение намеренно искажено.
Ранее сообщалось, что портрет президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который вызвал его недовольство, уберут из здания Капитолия в штате Колорадо.