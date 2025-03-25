В Совфеде ждут послания Путина парламенту до конца весны

«В последние годы глава государства обращается с посланием в начале года, чтобы подвести итоги и наметить планы, однако могу предположить, что в этом году из-за насыщенных контактов и активного международно-политического трека послание может быть сдвинуто и оглашено в течение апреля — мая. Убеждена, что это никак не повлияет на его содержание и важные для каждого россиянина вопросы», — передает ее слова ТАСС.